İngiliz turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı (2) - Haberler
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İngiliz turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı (2)

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen ilk turist kafilesi lokum ve çiçeklerle karşılandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen ilk Turist kafilesi lokum ve çiçeklerle karşılandı.

İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren" kırmızı listeden çıkarmasının ardından İngiliz turistlerin ilk uçuşu Dalaman Havalimanı'na gerçekleşti.

YDA Dalaman Havalimanı'na gelen 129 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular havalimanı yetkilileri tarafından lokum ve çiçeklerle karşılandı.

Alınan tedbirler kapsamında İngiliz turistler, işlemlerin ardından konaklayacakları otellere geçti.

Dalaman Havalimanı YDA Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, İngiltere'den ilk seferin bugün yapıldığını gün içerisinde 9 uçuşun daha olacağını söyledi.

Muğla'nın İngiliz turistler için önemli bir bölge olduğunu belirten Ayaz, "Ay sonuna kadar 376 uçuş bekliyoruz. Ekim sonuna kadar tahminen 60 bin yolcumuz gelecek. Kasım 15'ine kadar uzatabildiğimiz takdirde güzel bir sezon kapanışı olacak. Bu bölge için de heyecan. İngiliz yolcularımız için de heyecanlı oldu. Yaklaşık birer saat arayla 10 uçumuz daha gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın İngiltere pazarında Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirten Ayaz, sezonu iyi bir şekilde kapatmak istediklerini sözlerine ekledi.

İngiliz turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı (2)

İngiliz turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı (2)

İngiliz turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı (2)

İngiliz turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı (2)
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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Haber: İngiliz turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı (2) - Haberler
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