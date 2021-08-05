Muğla'ya 5 milyon ek ödenek
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Muğla'ya 5 milyon ek ödenek

Muğla'ya 5 milyon ek ödenek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'ya 5 milyon lira ek kaynak daha gönderileceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'ya 5 milyon lira ek kaynak daha gönderileceğini duyurdu.

Ülke genelindeki bir çok noktada yaşanan orman yangınları devam ederken, yangın dolayısıyla zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Muğla'ya evlerinden tahliye edilen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon TL'lik ek ödenek daha aktarılırken, bugüne kadar ki toplam ödenek 39 milyona ulaştı. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5.000.000 TL daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39.000.000 TL'ye ulaştı" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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