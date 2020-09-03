MUĞLA Veterinere giderken kuaför dükkanına girdi
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MUĞLA Veterinere giderken kuaför dükkanına girdi

Veterinere giderken kuaför dükkanına girdiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yavru köpeklerini veterinere götürürken park sırasında kontrolünü kaybeden sürücü, otomobiliyle kuaför dükkanına girdi.

03.09.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:48

Veterinere giderken kuaför dükkanına girdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yavru köpeklerini veterinere götürürken park sırasında kontrolünü kaybeden sürücü, otomobiliyle kuaför dükkanına girdi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, bugün öğle saatlerine, Ortakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yavru köpeklerini veterinere Nergis Kılınç, kliniğin önüne park etmeye çalıştığı 06 BE 581 plakalı otomobilin kontrolü kaybetti. Otomobil, kuaför dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, işletmede ve otomobilde büyük hasar oluştu. Kaza anı işyeri kamerasınca görüntülendi. Sürücü Kılınç, hasta yavru köpeklerini veterinere getirdiğini, park etmeye çalıştığı sırada otomobilinin bir anda kontrolden çıktığını ve işletmeye girdiğini anlattı. İşletme yetkilisi Emine Alandağ ise, kazanın içeride müşterilerinin olduğu sırada yaşandığını belirterek, çok korktuklarını ifade etti. Kazada ölenr ya da yaralanan da olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA Veterinere giderken kuaför dükkanına girdi

Kaynak: DHA

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