MUĞLA Veliler sosyal mesafe tanımadı
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MUĞLA Veliler sosyal mesafe tanımadı

Veliler sosyal mesafe tanımadıMUĞLA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na giren öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarken, velilerin ise bu kurala uymayarak birbirleriyle sohbet etmeleri dikkat çekti.

20.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:25

Veliler sosyal mesafe tanımadı

MUĞLA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na giren öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarken, velilerin ise bu kurala uymayarak birbirleriyle sohbet etmeleri dikkat çekti. Bazı velilerin heyecanlı oldukları görüldü. Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere 793 okulda eğitim gören 153 bin 293 öğrenci yaz tatiline girdi. Kovid-19 salgını nedeniyle karne törenleri yapılmazken, öğrenciler karnelerini çevirim içi olarak e-okul üzerinden aldı. Mezun olan 153 bin 293 öğrenciden mezun olan 16 bin 118'i bugün 13 ilçedeki 241 okuldaki 1208 salonda sınava girdi. Öğrencilerin sınava gireceği okullarda sınav salonları Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları doğrultusunda sıralar arasında en az 1 metre olacak şekilde ve bir salonda en fazla 20 öğrenci olacak şekilde düzenlendiği görüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından üretimi gerçekleştirilen maske, hijyen malzemeleri, tulum, dezenfektan, ayak hijyen havuzları, paspas, el hijyen istasyonları, sosyal mesafe yer işaretleri ve bilgilendirici afişlerin yer aldığı LGS hijyen paketleri sınav yapılan okullara gönderildi. Menteşe'deki Şahidi Ortaokulu'nda LGS Sınavı'na girecek olan öğrenciler ile veliler, sabah erken saatlerde okul önüne geldi. Öğrenciler okul bahçesine girer girmez ayakkabıları dezenfekteli paspasa sildirildi. Eski maskeleri çöpe attırılırken, stantta görevli polisler tarafından yeni maske verildi. Elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra kimlik kontrolünün ardından sınavın yapılacağı salona yönlendirildi. Sınavın başlayacağı saate yakın yoğunluk oluşmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle öğrencilerin okul bahçesinde 2 metre arayla tek sıra halinde dizilmeleri sağlandı. Velilerin ise sınava giren çocuklarından daha çok heyecanlı olmaları dikkat çekti. Bazı veliler heyecandan sosyal mesafe kurallarını unutup birbirleriyle sohbet etti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş öğrencilere kek ve meyve suyu dağıttıktan sonra başarı dileğinde bulundu. İl ve Menteşe Emniyet Müdürlükleri ekipleri ise okul önlerinde güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerden Ceren Gürcan, pandemi sürecinde derslerine aksatmadığını, son 1 hafta içerisinde tekrar yaptığını söyledi. Anne Nurdan Gürcan ise, "Online eğitimin öğrenciler için güzel geçtiğini düşünüyorum. Bire bir ders vermek gibiydi. Bilgiyi almak isteyen öğrenci için hiçbir sıkıntı yaratmadı" dedi. Başka bir öğrenci velisi Suna Başaran da, "Çocuğumdan daha çok heyecanlıyım. Sınavının iyi geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

MUĞLA Veliler sosyal mesafe tanımadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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