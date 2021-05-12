Muğla ve turistik ilçelerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla ve turistik ilçelerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Muğla ve turistik ilçelerinde 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Kültür Sanat

Muğla ve turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Muğla ve turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajları diğer günlere göre boş kaldı.

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu ilçede, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntüye büründü.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimleri sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Burak Sergen Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla ve turistik ilçelerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:52:31. #1.16#

title