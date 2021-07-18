Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu

Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine gelenler, Milas-Bodrum kara yolu ile Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde trafikte yoğunluğa neden oluyor. İlçedeki plajlarda da hareketlilik gözleniyor.

Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da yaklaşık 5 kilometre araç uzunluğu oluştu. Tatilciler, Belcekız ve Kumburnu plajlarında da yoğunluğa neden oldu. Adrenalin tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütleriyle uçuş yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı. İlçenin giriş noktaları ile Datça kara yolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı Datça ilçesinde de sıcak hava nedeniyle tatilciler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Ula ilçesinde bulunan "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken, bazıları da rüzgar sörfü yapmayı ve kanoya binmeyi tercih etti.

Menteşe ilçesinde ise Muğla-Aydın ve Muğla-Denizli kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İl genelinde trafik polisleri ve jandarma ekipleri de tedbirlerini artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Mustafa Er Şenol Güneş Alper Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 15:57:02. #1.15#

title