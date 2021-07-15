Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
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Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu başladı

Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini Muğla ve turistik ilçelerinde geçirmek isteyenler kente gelmeye başladı.

Kurban Bayramı tatilini Muğla ve turistik ilçelerinde geçirmek isteyenler kente gelmeye başladı.

Tatilcilerin bulunduğu araçlar, Bodrum ilçesinde Atatürk Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Yokuş Başı Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi yolunda yoğunluk oluştu.

Emniyet güçleri özellikle kavşaklarda ve trafik ışıklarının bulunduğu alanlarda trafik akışını hızlandırmak için çaba harcıyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de bayram dolayısıyla Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda uygulama ve yol kontrolü yaptı.

Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, tatilcilerin bayramını kutladı.

Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da yaklaşık 5 kilometre araç uzunluğu oluştu.

Marmaris'in giriş noktası Çetibeli mevkisi ile Datça kara yolunda da zaman zaman araç yoğunluğunun olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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