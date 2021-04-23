Muğla ve turistik ilçeleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
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Muğla ve turistik ilçeleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Muğla ve turistik ilçeleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bugün ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Muğla'da sahil, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bugün ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Muğla'da sahil, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajları diğer günlere göre boş kaldı.

Sessizliğe bürünen ilçede, polis ekipleri sık sık denetim yaptı. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Mahallenin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimleri sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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