Muğla ve İzmir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Muğla ve İzmir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Muğla ve İzmir'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Muğla ve İzmir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
05.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:21

Muğla ve İzmir'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, 6 silah, kesici ve delici alet ile çok sayıda suç delilleri ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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