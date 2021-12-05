Muğla ve ilçelerinde sağanak etkili oluyor

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde iki gündür etkili olan yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı.

Menteşe ilçesinin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla ve ilçelerinde yaşanan yoğun yağışlarda ihtiyaç bulunan yerlerde anında müdahalenin ekiplerce yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin 335 personel, 122 araç ile katıldığı çalışmalara ilçe belediye ve AFAD ekiplerinin destek verdiği belirtilen açıklamada, yoğun yağmur sonrası, Menteşe ilçesinde 1 ev, 1 okul, 1 iş yerinde Su Baskını, 6 yol ve su baskını, 1 STK binasının su baskınına maruz kaldığı ifade edildi.

Marmaris ilçesinde 9 dere taşması ve temizliği, 61 su baskını, 15 ev, 2 otelde su baskınına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, Fethiye, Bodrum ve Datça, Dalaman, Ortaca, Milas ve Ula ilçelerinde de 39 su baskını ve dere taşkınına müdahale edilerek Marmaris, Milas, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde yol ve kanal açma, temizleme çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verildi.

Bölgede etkili olan yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.