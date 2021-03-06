Marmaris'te "dinamik denetim süreci" kontrolleri yapılıyor

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Muğla ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Muğla ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre turuncu kategoride yüksek riskli grupta yer alan Muğla ve ilçelerinde tedbir ve denetimler artırıldı.

Uzun zamandır hafta sonu kısıtlaması nedeniyle sahillere gidemeyenler kısıtlamanın cumartesi günü kaldırılmasıyla sahil ve plajlara gelerek yoğunluk oluşturdu.

İlçede hava güneşli olmamasına rağmen vatandaşlar sahilde yürümeyi, bisiklete binmeyi tercih etti. Bazıları da plajda köpeklerini gezdirdi.

İçmeler Plajı, Uzunyalı Plajı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenler yanlarındaki portatif sandalyelerde oturarak denizin keyfini çıkardı.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri meydan, sahil ve plajlarda uyarı ve denetimlerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç