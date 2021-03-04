Fethiye'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
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Fethiye'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

04.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:03
Fethiye'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de denetimlere başlandı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de denetimlere başlandı.

Kaymakam Eyüp Fırat ile kolluk kuvvetleri, ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi. İlçede yaşanan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, sahil bandındaki çimlerde yoğunluk oluşturdu. Bekçi ve polisler, sahilde toplu oturan sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan kişilere cezai işlem uyguladı. Öte yandan polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

"Denetimlerden ödün vermeyeceğiz"

Sabah başlayan denetimlerin gün boyu devam ettiğini belirten Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Muğla'nın yüksek riskli illerden olduğunu hatırlatarak, "Bunu değiştirmek, maviye dönmek bizim elimizde. Herkes birbirinin sağlığından sorumlu. Belirlenen kurallar çerçevesinde yaşayarak inşallah bu virüsün de sonunu getireceğiz. Bugün, salgın süresindeki en yüksek sayıyla, 480 personelle sahadaydık. Denetimlerden ödün vermeyeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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