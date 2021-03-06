Muğla ve ilçelerinde 3 bin personelle "dinamik denetim süreci" kontrolleri yapıldı

Muğla ve ilçelerinde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri 3 bin personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla ve ilçelerinde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri 3 bin personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Türkiye Kovid-19 risk haritasına göre, yüksek riskli grupta yer alan Muğla ve ilçelerinde tedbir ve denetimler artırıldı.

Yeni süreçte denetim yapan, esnaf ve vatandaşın taleplerini dinleyen Vali Orhan Tavlı, sahada alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Tavlı, denetimlerinde vatandaşlara kurallara uymalarını teşvik etmek amacıyla maske ve hijyen seti hediye etti.

İl genelinde denetim ekiplerince vatandaşlara, temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Ayrıca denetimlerde sadece ekiplerce değil kent güvenlik yönetim sistemleri ile tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç