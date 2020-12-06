Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

06.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:46
Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın akşam kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın akşam kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

İlgili Haberler

Kilis Belediyesinden yapılandırma uyarısı
Kilis Belediyesinden yapılandırma uyarısı
Mersin ve Adana'nın kasım ayı enflasyonu yüzde 14,63
Mersin ve Adana'nın kasım ayı enflasyonu yüzde 14,63
Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sörloth Gökhan Gönül Nacer Chadli Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Bakan Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:46:32. #1.15#
title