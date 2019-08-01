Muğla ve Aydın'da 99 göçmen yakalandı

Türkiye'yi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan düzensiz göçmenler ile ilgili denizde Sahil Güvenlik ekiplerin gece gündüz denetimleri sürerken, Aydın ve Muğla kıyı şeridinden yasa dışı geçiş hazırlığında olan toplam 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da iki ayrı düzensiz göçmen olayında Akyarlar açıklarında 4 Gana uyruklu ve 5 Güney Afrika uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sabah saatlerinde ise Gümbet açıklarında fiber tekne ile kaçış hazırlığında olan 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Turgutreis limanına teslim edildi.

Aydın Didim Tekağaç açıklarında ise lastik bot ile kaçış hazırlığında olan 54 Suriye, 22 Filistin,1 Yemen ve 1 Mısır uyruklu toplam 78 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Didim'deki bir Marina'ya teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA