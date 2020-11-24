Muğla ve Aydın'da 182 aileye 4,5 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Muğla ve Aydın'da 182 aileye 4,5 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı

24.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:57
Muğla ve Aydın'da 182 aileye 4,5 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı

Muğla ve Aydın'da 182 aileye 4 milyon 520 bin lira ORKÖY kredi desteği sağlandı.

Muğla ve Aydın'da 182 aileye 4 milyon 520 bin lira ORKÖY kredi desteği sağlandı.

Orman Bölge Müdürlüğünde ORKÖY çalışmaları kapsamında orman köylüsüne destek çalışmaları devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla ORKÖY kredi desteği sağladıklarını, bu kapsamda süt sığırcılığı ve fenni arıcılık alanında orman köylülerine 4 milyon 520 bin lira ödendiğini kaydetti.

ORKÖY Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla'da 87 aileye 2 milyon 145 bin lira, Aydın'da ise 95 aileye 2 milyon 375 bin lira süt sığırcılığı ve fenni arıcılık desteği sağlandığını ifade eden Yaprak, desteklemelerin yüzde 20'sinin hibe olduğunu dile getirdi.

Yaprak, geriye kalan miktarların süt sığırcılığında 1 yıl geri ödemesiz 6 yıl, fenni arıcılıkta 4 yıl faizsiz geri ödeme şeklinde olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

İlgili Haberler

Başkente, 2021'de kırsal kalkınmaya 35 milyon lira hibe desteği hedefleniyor
Başkente, 2021'de kırsal kalkınmaya 35 milyon lira hibe desteği hedefleniyor
Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır'
Pekcan: "Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır"
ŞANLIURFA - Sokakta yaşayan aileye belediyeden destek
ŞANLIURFA - Sokakta yaşayan aileye belediyeden destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Şafak Sezer Fatih Artman Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Mert Günok Cenk Tosun Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla ve Aydın'da 182 aileye 4,5 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 11:00:39. #1.14#
title