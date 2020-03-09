Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı
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Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı

Muğla ve Antalya'da bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

09.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:36
Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı

Muğla ve Antalya'da bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde bugün akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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