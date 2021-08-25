Muğla Valisi Tavlı, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
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Muğla Valisi Tavlı, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Muğla Valisi Tavlı, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarıyı, vatan savunması anlayışıyla özveriyle çalışan ekiplere ve gönüllü olarak çalışmalara destek veren millete borçlu olduklarını bildirdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarıyı, vatan savunması anlayışıyla özveriyle çalışan ekiplere ve gönüllü olarak çalışmalara destek veren millete borçlu olduklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tavlı başkanlığında düzenlenen AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Marmaris, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Köyceğiz, Seydikemer, Dalaman ilçelerindeki orman yangınları sonrası yapılacak çalışmalar ile tedbirlerin değerlendirildiği belirtildi.

Muğla'da, mevcut orman varlığının korunması ve yanan alanlarının yeniden ağaçlandırılması amacıyla ekiplerce yürütülen saha çalışmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren devletin tüm kurumları ile imkanlarının seferber edildiği, ekiplerin yoğun müdahaleleri ve vatandaşın destekleriyle yangınların söndürüldüğü ifade edildi.

Hava operasyonundaki araç sayısının 6 Ağustos'ta 16 uçak, 54 helikopter ile en yüksek seviyeye ulaştığına dikkatin çekildiği açıklamada, toplam 12 bin 666 personel, 5 bin 587 aracın yangınlarda görev aldığı, 18 büyükşehir belediyesi ile il ve ilçe belediyelerinden toplam 2 bin 74 personel, 284 araçla, sivil toplum kuruluşlarının da 859 personel ve 175 araçla söndürme çalışmalarına destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

İl genelindeki 119 ağır hasarlı binadan Marmaris'te 80, Bodrum'da 3, Milas'ta 6 olmak üzere 89'unun enkazının kaldırıldığı, 30'u için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, orman yangınları sonrası yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Vali Tavlı'nın, "Orman yangınlarıyla mücadelemizdeki esas başarıyı, yangınlarla mücadeleyi vatan savunması anlayışıyla yürüten, tecrübeli ve özverili ekiplerimize ve gönüllük esasıyla çalışmalara destek veren milletimize borçluyuz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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