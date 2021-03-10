Muğla Valisi Tavlı "mavi bölge" hedefine kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi Açıklaması
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Muğla Valisi Tavlı "mavi bölge" hedefine kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi Açıklaması

10.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:52
Muğla Valisi Tavlı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haritasında yüksek riskli "turuncu" bölgede yer alan kenti, kısa sürede düşük riskli "mavi" bölgeye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haritasında yüksek riskli "turuncu" bölgede yer alan kenti, kısa sürede düşük riskli "mavi" bölgeye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Tavlı, Valilikte düzenlenen kent merkezi ve ilçelerinde alınan tedbirler ile yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, yeni normalleşme süreci olarak adlandırılan dönemde denetimlerin arttığına dikkati çekti.

Restoran, kafe, lokanta, kıraathane, çay bahçesi, pastane gibi iş yerlerinin yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladığını hatırlatan Vali Tavlı, açılış-kapanış saatlerine, hijyene ve iş yerlerinin yarı kapasite ile hizmet vermesi gibi kurallara tam anlamıyla uyulmasını istedi.

Hizmet alan vatandaşların da tedbirlere uymasıyla salgının yayılım hızının engelleneceğini anlatan Tavlı, devletin birincil önceliklerinden birinin vatandaşının sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda adımlar attıklarına işaret eden Tavlı, şöyle konuştu:

"Salgın ile mücadelemize ilk günkü kararlılık ve gayretimizle devam ediyoruz. 1 Mart itibarıyla salgının kontrolünde yeni kontrollü normalleşme sürecine geçtik. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı, kontrollü şekilde yaşamımızı devam ettireceğimiz bir dönemdeyiz. Bu süreçte rehavete kapılmaksızın alınan tedbirlere riayet etmek, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca tavsiye edilen korunma yöntemlerini uygulamak, kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından oldukça önemli. Tedbirlere uyduğumuzda özlem duyduğumuz sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmamız mümkün olacaktır."

Vali Tavlı, "Turizm kenti olan Muğla'yı 'mavi bölge' hedefine kısa sürede ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıya, Muğla ile ilçelerinin ticaret ve esnaf odası başkanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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