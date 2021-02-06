Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme

06.02.2021 20:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:50
Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesindeki Ören Arkeopark Alanı'nı ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesindeki Ören Arkeopark Alanı'nı ziyaret etti.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri Direktörü Muhammet Koban tarafından karşılanan Tavlı, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin desteklediği arkeopark çalışmalarını yerinde inceledi.

Linyit madeni sahasından çıkarılıp arkeopark alanına taşınan anıtsal mezar türlerini, tarihi zeytinyağı işliğini inceleyen Tavlı, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi'den kültür varlıkları hakkında bilgi aldı.

Çelebi, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki arkeolojik kazıların, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ sponsorluğuyla sürdürüldüğünü söyledi.

Çelebi, kazılarda ortaya çıkarılan farklı dönemlere ait mezarların, zeytinyağı işlikleri ve konut tiplerinin, arkeologlar tarafından kazı alanlarında bulundukları şekliyle arkeopark alanına kurulumlarının sürdüğünü ifade etti.

Alanı inceleyen Vali Orhan Tavlı da kültür turizmi için büyük önem taşıyan projenin bir an önce tamamlanması için valilik olarak destek vereceklerini belirterek, proje ekibine başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Çiğdem Karaaslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Halsey Barış Manço Deniz Akkaya
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kocaeli Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 20:53:24. #1.14#
title