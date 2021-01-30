Muğla Valisi Tavlı'dan Bodrum'a ziyaret
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Muğla Valisi Tavlı'dan Bodrum'a ziyaret

30.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:40
Muğla Valisi Tavlı'dan Bodrum'a ziyaret

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından karşılanan Tavlı, ilk olarak Bodrum Kaymakamlığını ziyaret etti.

Yatırım programları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tavlı, ilçedeki STK'lar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bodrum Devlet Hastanesi, Bodrum Belediye Başkanlığı, Bodrum Adliyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığa ziyaretlerde bulundu.

Tavlı ardından, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını ziyaret etti, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Acıbadem Hastanesine geçen Tavlı, hayırsever iş adamı Yunus Büyükkuşoğlu ve şehit Selim Pahna'nın ailes ile görüştü.

Bodrum Devlet Hastanesi İnşaatını, Bodrum Gençlik Merkezi, Spor Salonu ve Yelken Spor Merkezi Projelerini inceleyen Tavlı, ardından Bodrum Akademia Vakfını ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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