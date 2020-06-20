Muğla Valisi Tavlı'dan "Babalar Günü" mesajı Muğla Valisi Orhan Tavlı, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, hayatın her anında varlıklarıyla onurlandıran, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, tüm aile fertlerini güven bağıyla birbirine bağlayarak, aile değerlerinin yaşatılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenen babalara en derin sevgi, saygı ve minnetlerini sunduğunu belirtti.

Babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması gerektiğini vurgulayan Tavlı, "Bunun babalara karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereği olduğunun bilinciyle Babalar Günü'nü kutlayarak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat sürmeleri temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA