Muğla Valisi Tavlı, BİLSEM'i ziyaret etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Muğla Bilim ve Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Muğla Bilim ve Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret etti.

Ziyarette, Merkezde eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Tavlı, BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci'den çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Tavlı, ziyaretin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde görev yapan akademisyenler, okul aile birliği başkanları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinin katılımıyla BİLSEM ile Üniversite arasında yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Tavlı, BİLSEM'de görev yapan öğretmenleri çalışmalardan dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sırasında Vali Tavlı'ya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve akademisyenler eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç