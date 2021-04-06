Muğla Valisi Tavlı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Muğla Valisi Tavlı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla Valisi Tavlı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Tavlı, gönderdiği kutlama mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna tanıklık eden, her daim halkın ülke ve dünyada yaşanan olaylar hakkında doğru ve tarafsız şekilde haberdar olmasını sağlayan AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını bildirdi.

Kurulduğu günden bu yana toplumda saygınlığını ve güvenilirliğini koruyan AA'nın toplumsal değerlere ve sorunlara sahip çıkarak, ülkenin ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışının en önemli örneği olduğunu aktaran Tavlı, "Her geçen yıl artan birikimi ve yeni atılımlarıyla daha da büyüyüp güçlenen AA'nın, 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışanlarına başarı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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