Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya ziyaretler Muğla Karya İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Tes-İş ve Maden-İş Sendika İl Temsilcileri, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Muğla Karya İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Tes-İş ve Maden-İş Sendika İl Temsilcileri, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Tavlı, Muğla Karya İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı İlker Cömert ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın da katıldığı ziyarette, Başkan İlker Cömert, kulübün çalışmaları ve planlandıkları etkinlikler hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tavlı, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunan izcilik faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, çalışmalarında başarılar diledi.

Türk-İş Muğla İl Temsilcisi ve Tes-İş Sendikası İl Başkanı Fatih Erçelik, Maden-İş Sendikası İl Başkanı Osman İlhan ve beraberindeki sendika yönetim kurulu üyeleri de Muğla Valisi Tavlı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Orhan Tavlı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan heyet, sendikalarının yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Orhan Tavlı, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA