Muğla Valisi Orhan Tavlı, Telmessos Antik Tiyatrosu'nu gezdi
02.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:20
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu.
Bir dizi ziyaret için ilçeye gelen Tavlı, beraberindeki ilgililerle Karagözler Mahallesi'ndeki antik tiyatroyu gezdi.
Tavlı, restorasyon çalışması yapan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı çalışmanın yarım kaldığı iddiasına ilişkin, Fethiye Müze Müdürü Emel Özkan'dan bilgi aldı.
Tavlı'ya, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır