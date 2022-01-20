Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, şehit astsubay Ferhat Gedik ve şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, şehit astsubay Ferhat Gedik ve şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Vali Tavlı'ya İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Emre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli de eşlik etti.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile kahraman Mehmetciğin girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini Rüya Park sinema salonunda izleyen Tavlı, filmdeki kahramanlık ve vatanseverliğin en iyi şekilde izleyiciye aktarıldığını söyledi.

Tavlı, "Vatan, millet, bayrak uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun." dedi.