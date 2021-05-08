Muğla Valisi Orhan Tavlı, inşaatı süren sahil güvenlik karakolunda incelemelerde bulundu
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Muğla Valisi Orhan Tavlı, inşaatı süren sahil güvenlik karakolunda incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, inşaatı süren sahil güvenlik karakolunda incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye/Göcek Sahil Güvenlik Karakolu inşaatında ve Göcek koylarında incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye/Göcek Sahil Güvenlik Karakolu inşaatında ve Göcek koylarında incelemelerde bulundu.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan Fethiye/Göcek Sahil Güvenlik Karakolu'nda inceleme yapan Vali Tavlı, odaları tek tek dolaşarak yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Tavlı daha sonra, sahil güvenlik botuyla Göcek, Büngüş, Ayten, Poruklu koyları ile At Bükü, Yassıca, Zeytin, Göcek adalarını, D-Marin, Marintürk, Belediye, Skopea ve Clup marinalarını, Göcek Deniz Hudut Kapısı ile Göcek önlerinde denizden incelemelerde bulundu.

Tavlı'ya, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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