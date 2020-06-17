Muğla Valisi Orhan Tavlı görevine başladı
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Muğla Valisi Orhan Tavlı görevine başladı

Valililer Kararnamesi ile Çanakkale Valiliği görevinden Muğla Valiliği görevine atanan Vali Orhan Tavlı görevine başladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı görevine başladı
17.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:40

Valililer Kararnamesi ile Çanakkale Valiliği görevinden Muğla Valiliği görevine atanan Vali Orhan Tavlı görevine başladı.

10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Muğla Valiliği görevine atanan Vali Orhan Tavlı, bugün yeni görev yeri olan Muğla'ya gelerek görevine başladı.

Valilik önünde Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Tavlı, yaptığı açıklamada; Muğla'nın ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Muğla'da görev yapacak olmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Tarafıma tevdi edilen Muğla Valiliği görevi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

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