Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye'de uygulama noktalarındaki tedbirleri denetledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye ilçesinde Yeşilüzümlü ve Çırpı'daki yol kontrol uygulama noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetlemeleri inceledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye ilçesinde Yeşilüzümlü ve Çırpı'daki yol kontrol uygulama noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetlemeleri inceledi.

Vali Tavlı'ya Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan da eşlik etti.

Vali Tavlı, yaptığı açıklamada, Muğla'daki tüm uygulama noktalarında emniyet ve jandarma ekiplerince sıkı ve etkin bir şekilde denetimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekiplerce kontrol noktalarında durdurulan sürücülerin hem Kovid-19 tedbirlerine hem de trafik tedbirlerine uymaları konusunda bilgilendirildiğine değinen Tavlı, "İl genelinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yerine getiriyor. Salgın sürecinin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için il genelinde çalışmalar ve denetimler aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı