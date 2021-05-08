Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye'de uygulama noktalarındaki tedbirleri denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye'de uygulama noktalarındaki tedbirleri denetledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye'de uygulama noktalarındaki tedbirleri denetledi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye ilçesinde Yeşilüzümlü ve Çırpı'daki yol kontrol uygulama noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetlemeleri inceledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye ilçesinde Yeşilüzümlü ve Çırpı'daki yol kontrol uygulama noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetlemeleri inceledi.

Vali Tavlı'ya Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan da eşlik etti.

Vali Tavlı, yaptığı açıklamada, Muğla'daki tüm uygulama noktalarında emniyet ve jandarma ekiplerince sıkı ve etkin bir şekilde denetimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekiplerce kontrol noktalarında durdurulan sürücülerin hem Kovid-19 tedbirlerine hem de trafik tedbirlerine uymaları konusunda bilgilendirildiğine değinen Tavlı, "İl genelinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yerine getiriyor. Salgın sürecinin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için il genelinde çalışmalar ve denetimler aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Şampiyonlar Ligi'ne 2. operasyon! Koçbaşıyla basılan kumarhanede şaşırtan manzarayla karşılaştılar
Şampiyonlar Ligi'ne 2. operasyon! Koçbaşıyla basılan kumarhanede şaşırtan manzarayla karşılaştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Faik Öztrak Donald Trump Ruhsar Pekcan
Magazin Alişan Ebru Yaşar Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye'de uygulama noktalarındaki tedbirleri denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:09:46. #1.16#

title