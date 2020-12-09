Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

09.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:32
Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, tüm insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabulünün 72. yıldönümü kutladıklarını hatırlattı.

İnsan haklarını ortak temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan beyannamenin, bugün de dünyanın her köşesindeki milyonlarca insanın umudu ve güvencesi olmaya devam ettiğine işaret eden Tavlı, "Ülkemizin beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması, bu konudaki hassasiyetinin bir göstergesidir. Son yıllarda devletimizin yürüttüğü çalışmalarla hem insan haklarının kullanılmasında hem de bu hakların ihlalinin önlenmesinde büyük aşama kaydedilmiştir. Bu çerçevede, en yüksek evrensel değer olan insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek, sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görmeli, her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tavlı, "Bu duygu ve düşüncelerle, toplumumuzun tüm bireylerinde insan hakları bilincinin oluşmasını ve benimsenmesini temenni eder, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlarım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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