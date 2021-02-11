Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Datça'ya ziyaret
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Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Datça'ya ziyaret

11.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:22

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Mesut Çoban tarafından karşılanan Tavlı, ilk olarak Kovanlık Tabiat Parkı'ndaki eğitim tesisini gezdi ardından Kaymakamlığa geçti.

Çoban'dan yatırım programları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tavlı, daha sonra, Datça Adliyesi, Datça Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça Devlet Hastanesi ile sivil toplum kuruluşlarını, şehit ailelerini ve esnafı ziyaret etti.

Mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Tavlı, eski hükümet konağı binası, yeni yapılacak hükümet konağının arazisi, Körmen Marina, tarihi yel değirmeninde incelemelerde bulunarak ilçeden ayrıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Datça'ya ziyaret
Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Datça'ya ziyaret
Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Datça'ya ziyaret
Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Datça'ya ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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