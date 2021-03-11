Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında sağlık turizmi toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında sağlık turizmi toplantısı yapıldı

11.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:26
Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında sağlık turizmi toplantısı yapıldı

Muğla'da sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, il genelindeki ilgili paydaşlar ile çalışma başlatıldı.

Muğla'da sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, il genelindeki ilgili paydaşlar ile çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Vali Orhan Tavlı, sağlık turizmi konusunda akredite olmuş aracı kurumların temsilcileri ile buluştu.

Toplantıya Vali Orhan Tavlı, Medigance Sağlık Turizmi Şirketinden Ali Tanrıver, Kartaca Turizm Şirketi Temsilcisi Senem Eski, B.B Tour Şirketinden Aykut Acar ve Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı Ahmet Esen katıldı.

Toplantıda sektörde faaliyet gösteren aracı kurumlar ile sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Vali Orhan Tavlı, sağlık turizmi ile ilgili fuarlara katılım sağlanması, sağlık amaçlı seyahat planlamasına ilişkin havayolu şirketleri ile görüşme yapılarak hastane, aracı kurum ve turizm seyahat firmaları ile işbirliğinin güçlendirilmesi konularında talimat verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında sağlık turizmi toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:38:48. #1.15#
title