Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında sağlık turizmi toplantısı yapıldı

Muğla'da sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, il genelindeki ilgili paydaşlar ile çalışma başlatıldı.

Muğla'da sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, il genelindeki ilgili paydaşlar ile çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Vali Orhan Tavlı, sağlık turizmi konusunda akredite olmuş aracı kurumların temsilcileri ile buluştu.

Toplantıya Vali Orhan Tavlı, Medigance Sağlık Turizmi Şirketinden Ali Tanrıver, Kartaca Turizm Şirketi Temsilcisi Senem Eski, B.B Tour Şirketinden Aykut Acar ve Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı Ahmet Esen katıldı.

Toplantıda sektörde faaliyet gösteren aracı kurumlar ile sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Vali Orhan Tavlı, sağlık turizmi ile ilgili fuarlara katılım sağlanması, sağlık amaçlı seyahat planlamasına ilişkin havayolu şirketleri ile görüşme yapılarak hastane, aracı kurum ve turizm seyahat firmaları ile işbirliğinin güçlendirilmesi konularında talimat verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç