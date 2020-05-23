Muğla Valisi Esengül Civelek'den Ramazan Bayramı mesajı
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Muğla Valisi Esengül Civelek'den Ramazan Bayramı mesajı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek'den Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:49

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Civelek, mesajında, bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü bağlarının güçlendiği, kardeşlik duygularının pekiştiği, paylaşmanın, dayanışmanın üst düzeyde sağlandığı çok özel günler olduğunu bildirdi.

Her yıl birlik, beraberlik içerisinde kutlanılan Ramazan Bayramı'nı bu yıl koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evlerde kalarak, kutlanacağını belirten Civelek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevdiklerimizden ayrı kutlayacağız. Bu durumun hüznünü yaşıyor olmakla beraber, koronavirüse karşı verdiğimiz etkin mücadelede evde kaldığımız günlerin çok büyük rolü olduğu da bir gerçektir. Kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece mesafelerin hiçbir önemi bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisiyle Muğlalı hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerin geride kalmasını, sevdiklerimizle daha nice bayramlar geçirmemizi temenni ederim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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