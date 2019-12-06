Muğla Valisi Esengül Civelek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Muğla Valisi Esengül Civelek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

06.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:52
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA'nın

Valisi , Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Civelek, bilgi aldığı , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Tercihini kategorisinde Altunöz'ün " şehitleri anısına" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Civelek, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirten Civelek, fotoğrafların çekilmesinde emeği olan AA muhabirlerini kutladı.

Kaynak: AA
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