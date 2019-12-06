Muğla Valisi Esengül Civelek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:52

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Civelek, bilgi aldığı haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Tercihini haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Civelek, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirten Civelek, fotoğrafların çekilmesinde emeği olan AA muhabirlerini kutladı.

Kaynak: AA