Muğla Valisi Civelek, üretici pazarını gezdi

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı alınan önlemleri yerinde görmek amacıyla üretici pazarında esnafı ziyaret etti.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı alınan önlemleri yerinde görmek amacıyla üretici pazarında esnafı ziyaret etti.

Vali Civelek, pazarda tek tek gezdiği tezgahlardaki esnafla sohbet ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Koronavirüs salgınına karşı pazarda satış yapan esnafa maske kullanmaları uyarısında bulunan Civelek, alışveriş yapan vatandaşlardan da sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini istedi.

Civelek, maskesi bulunmayan esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı.

Daha sonra sokakta karşılaştığı kent sakinleriyle sohbet eden Civelek, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, çıkmaları durumunda ise sosyal mesafeye uymalarını ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA