Muğla Valisi Civelek'ten "Yaşlılar Haftası" mesajı
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Esengül Civelek, Muğla, Güncel

Muğla Valisi Civelek'ten "Yaşlılar Haftası" mesajı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

20.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:52
Muğla Valisi Civelek'ten

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Civelek, mesajında, yaşı ilerlemiş büyüklerin sorunlarına dikkati çekmek, diğer yandan da genç bireylerin büyüklerine olan saygı ve sevgilerinin bilincinde olmalarını sağlamak için her yıl 18-24 Mart'da Yaşlılar Haftasının kutlandığını belirtti.

İnsanlara örnek olan büyüklerin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamak gerektiğini vurgulayan Civelek, "Yaşamlarını sürdürmelerine ve beklentilerine uygun hizmetleri en kaliteli, en iyi ve etkin bir şekilde almalarına yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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