Muğla Valisi Civelek'ten 30 Ağustos mesajı

29.08.2019 14:58

Muğla Valisi Esengül Civelek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Civelek mesajında, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gururunu, onurunu yaşadıklarını bildirdi.

Civelek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Taarruzla Kurtuluş Savaşımız zaferle taçlanmış, Türk Milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılık tüm dünyaya ilan edilmiştir. Her aşaması kahramanlık destanlarıyla dolu Milli Mücadele sonucu elde edilen şanlı zaferle birlikte, Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Bugün, bizlere düşen görev, bütün imkansızlıklara, yokluklara rağmen tüm zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Şanlı Zaferin 97. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA