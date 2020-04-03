Muğla Valisi Civelek, il dışından gelenlerin nüfusu artırdığı iddialarını yalanladı Muğla Valisi Esengül Civelek, il dışından gelenler nedeniyle kentte yoğun bir nüfus artışı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, il dışından gelenler nedeniyle kentte yoğun bir nüfus artışı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Civelek, AA muhabirine, uygulama noktalarında gözlenen araç trafiği kadar nüfus artışı olmadığını, uygulama noktalarında il giriş ve çıkışlarının nitelikli hale getirildiğini söyledi.

Kent genelinde Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarına göre bir önceki haftaya oranla araç trafiğinde yüzde 60 azalma yaşandığını vurgulayan Civelek, "Muğla'ya gelenlerin büyük çoğunluğu Muğlalı. İl dışında yaşayan, çalışan ya da Muğla'da akrabası bulunan vatandaşlardan oluşuyor." dedi.

Kentte bir nüfus artışı yaşanmadığına dikkati çeken Civelek, vatandaşlara güvenlik güçleri, muhtarlıklar, kaymakamlıklar aracılığıyla da evde kalmaları yönünde bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Civelek, il dışından gelenlerin de 14 gün ikametlerinde kalmalarının sağlandığını, bunun da kontrollerinin her gün sıkı şekilde takip edildiğini söyledi.

Seyahat izin belgesi olmayan ve zorunlu haller kapsamı dışındaki vatandaşların Muğla'ya giriş yapmadıklarını anlatan Civelek, vatandaşlara evde kalarak sağlıklı ve güvende kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA