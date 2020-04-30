Muğla Valisi Civelek: "48 bin 329 ailenin ihtiyacı karşılandı"

Muğla Valisi Esengül Civelek, kentte Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 48 bin 329 ailenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, kentte Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 48 bin 329 ailenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Civelek, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının giderildiğini aktardı.

Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar gününden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı hatları üzerinden gelen taleplere cevap verildiğini aktaran Vali Civelek, şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet talep eden 48 bin 329 ailenin ihtiyacı Vefa Koordinasyon Grubunda görevli 951 personel tarafından karşılandı. 10 bin 801 vatandaşa ise evlerinde maaş ödemesi yapıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için il merkezinde ve ilçelerde Vefa Koordinasyon Grupları çalışmalarını titizlikle yürütüyor."

Civelek, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hak sahibi 36 bin 878 vatandaşa da 1000 lira tutarındaki yardımların PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla ikametlerinde teslim edildiğini, mayıs ayına ait sosyal destek ödemelerinin ise valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde hak sahiplerine cumartesi gününden itibaren ikametlerinde teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Vatandaşların gıda ihtiyaçlarının yanı sıra temizlik malzemesi, maaş ödemesi, evde bakım hizmeti ve ilaç desteği gibi taleplerinin 24 saat esasına göre hizmet veren ekiplerce ivedilikle karşılandığını belirten Esengül Civelek, il genelinde alınan tedbirlere riayet etmeyen 3 bin 781 vatandaşa cezai işlem uygulandığını da ifade etti.

Kaynak: AA