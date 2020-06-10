Muğla valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı
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Muğla valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı.

Muğla valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı
10.06.2020 02:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Buna göre Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu.

13 Haziran 2017 tarihinde Valiler Kararnamesi ile Muğla'ya atanan Vali Esengül Civelek, 3 yıllık görev süresinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek'in yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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