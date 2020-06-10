Muğla valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı.
10.06.2020 02:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Buna göre Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu.
13 Haziran 2017 tarihinde Valiler Kararnamesi ile Muğla'ya atanan Vali Esengül Civelek, 3 yıllık görev süresinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek'in yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı. - MUĞLA
Kaynak: İHA