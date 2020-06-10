Muğla valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Buna göre Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu.

13 Haziran 2017 tarihinde Valiler Kararnamesi ile Muğla'ya atanan Vali Esengül Civelek, 3 yıllık görev süresinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek'in yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA