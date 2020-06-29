Muğla Valiliğinden Marmaris'teki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
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Muğla Valiliğinden Marmaris'teki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Muğla Valiliği, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğünde depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını, AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Muğla Valiliğinden Marmaris'teki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
29.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:27

Muğla Valiliği, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğünde depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını, AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran'da saat 20.43 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Deprem sonrasında AFAD ekipleri tarafından alan taraması çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Saat 23.30 itibarıyla herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ana deprem sonrası en büyüğü 2.7 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremler kaydedilmiştir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA

Manşet

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