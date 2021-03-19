Muğla Valiliği temizlik personeline hijyen eğitimi verildi
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Muğla Valiliği temizlik personeline hijyen eğitimi verildi

19.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:22
Muğla Valiliği temizlik personeline hijyen eğitimi verildi

Muğla'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Muğla Valiliği hizmet binasında görevli temizlik personeline yönelik olarak genel temizlik ilkeleri, temizlik kuralları konusunda eğitim verildi.

Muğla'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Muğla Valiliği hizmet binasında görevli temizlik personeline yönelik olarak genel temizlik ilkeleri, temizlik kuralları konusunda eğitim verildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında görevli Doktor Deniz Mülayim tarafından verilen eğitimde, salgın hastalığa ilişkin genel bilgiler, hastalığın bulaşma yolları, hastalıktan korunma, işyeri hijyen tedbirleri, Covid-19 ve gıda güvenliği, iş seyahati tedbirleri ve Covid-19 aile eylem planı konuları personele anlatıldı. - MUĞLA

Muğla Valiliği temizlik personeline hijyen eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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