Muğla Valiliği'nden polislere düzenlenen saldırı ile ilgili basın açıklaması
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Muğla Valiliği'nden polislere düzenlenen saldırı ile ilgili basın açıklaması

Muğla Valiliği'nden polislere düzenlenen saldırı ile ilgili basın açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla Valiliği, Bodrum'da polis ekiplerine yapılan saldırı ile ilgili basın açıklamasında bulunuldu.

Muğla Valiliği, Bodrum'da polis ekiplerine yapılan saldırı ile ilgili basın açıklamasında bulunuldu.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.30 sularında ilimiz Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelmiş olan ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 (iki) Polis Memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği'nde görevli Polis Memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, olayda yaralanan diğer Polis Memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 (dört) şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı; yaralı polisimize de acil şifalar diliyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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