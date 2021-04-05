Muğla Valiliği'nden emekli amirallerin bildirisine tepki

Muğla Valiliği tarafından, emekli amirallerin ortak imzasıyla yayımlanan 'Montrö' bildirisine yönelik kınama mesajı yayımlandı.

Muğla Valiliği tarafından, emekli amirallerin ortak imzasıyla yayımlanan 'Montrö' bildirisine yönelik kınama mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. Sebepler bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; geçmişte taşıdıkları sıfatları, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir" İfadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı