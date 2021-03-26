Muğla Valiliği'nden şelale suyu açıklaması

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fethiye Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun herhangi bir işletme tarafından kullanılmadığının tespit edildiği bildirildi.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fethiye Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun herhangi bir işletme tarafından kullanılmadığının tespit edildiği bildirildi.

Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun azalması hakkında yapılan haberin ardından, Muğla Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede şelalenin suyunun herhangi bir işletme tarafından kullanılmadığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Faralya Mahallesi'nin girişinde, bulunan alanda suyun aktığı görülmüş, bölgede iki adet su deposu bulunduğu, depoların kaynaktan gelen boru ile doldurularak mahalleye içme ve kullanma suyu olarak verildiği, su depolarının ve boruların yeni yapılmadığı, işletmelerin kapalı olması nedeniyle depoların dolu olduğu ve suyun tahliye borusundan aktığı tespit edilmiştir. Faralya Muhtarı Hasan Karaburun ile görüşülerek Hisar mevkiindeki bütün ev ve işletmelerin üst kaynaktaki su depolarından su aldığı, herhangi bir yeni boru hattı yapımının olmadığı, bu mevkide iki farklı kaynak olduğu, Kelebekler Vadisi'ne inen suyun daha aşağıda başka bir kaynaktan çıktığı, ancak yağışların az olması sebebiyle her iki kaynakta da su akışının önceki yıllara nazaran çok daha az olduğu öğrenilmiştir. Kaynağın suyunun herhangi bir işletme tarafından kullanılmadığı, herhangi bir boru hattının bulunmadığı, arazi yapısı gereği kaynağın mahalleden daha aşağı kotta olması sebebiyle su alımının olmadığı tespit edilmiştir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı