Muğla Valiliği, Datça açıklarındaki depremde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı
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Muğla Valiliği, Datça açıklarındaki depremde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla Valiliği, Datça açıklarındaki depremde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı

Muğla Valiliği, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, il merkezinde ve ilçelerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını bildirdi.

Muğla Valiliği, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, il merkezinde ve ilçelerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını bildirdi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrasında AFAD ekipleri tarafından bölgede alan taramasının sürdürüldüğü vurgulanarak, "23.30 itibarıyla Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, dün saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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