MUĞLA Üzerine su deposu düşen 18 yaşındaki Batuhan, kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA Üzerine su deposu düşen 18 yaşındaki Batuhan, kurtarılamadı

Üzerine su deposu düşen 18 yaşındaki Batuhan, kurtarılamadıMARMARİS'te, bir restoranın bahçesindeki koltukta oturduğu sırada üzerine yan taraftaki apart otelin su deposu düşen Batuhan Kaan Gül (18) hayatını kaybetti.

26.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:49

Üzerine su deposu düşen 18 yaşındaki Batuhan, kurtarılamadı

MARMARİS'te, bir restoranın bahçesindeki koltukta oturduğu sırada üzerine yan taraftaki apart otelin su deposu düşen Batuhan Kaan Gül (18) hayatını kaybetti. Batuhan Kaan'ın ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, olay yerine toplanan kalabalık film izler gibi çalışmaları izledi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Kaan Gül ve 4 arkadaşı kapalı bir restoranın bahçesinde buluşmak için sözleşti. Buluşmaya erken gelen Batuhan Kaan, restoranın bahçesindeki koltukta oturarak arkadaşlarını beklemeye başladı. Arkadaşlarının geldiği sırada, yan taraftaki apart otelin su deposunun ahşap kalasları kırılınca, depo Batuhan Kaan'ın üzerine düştü. Deponun keskin alüminyum kenarı, Batuhan Kaan'ın sağ kolunu dirseğinden kopardı. Durumu gören arkadaşları bağırarak yardım istedi. Batuhan Kaan, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Batuhan Kaan'ın arkadaşları sinir krizi geçirirken, acı haberi alıp olay yerine gelen ailesi de gözyaşlarına boğuldu. Batuhan Kaan'ın yakınları sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Gül'ün cesedi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

MERAKLI VATANDAŞLAR EKİPLERİ ZORLADI

Olay yerini şeritle çeviren polisi gören çok sayıda esnaf ve vatandaş bölgeye akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan çok sayıda kişi, çalışmaları film izler gibi izledi. Polis ve zabıta ekiplerinin birçok kez 'dağılın' uyarılarına rağmen uzaklaşmayan vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Bir polisin ceza yazılacağını söylemesinin ardından kalabalık dağıldı.

MUĞLA Üzerine su deposu düşen 18 yaşındaki Batuhan, kurtarılamadı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Haber
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı Haber
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Haber
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Volkan Bozkır Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Manisa
Şu an buradasınız: MUĞLA Üzerine su deposu düşen 18 yaşındaki Batuhan, kurtarılamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 21:27:41. #1.14#
title