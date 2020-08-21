MUĞLA Uçan tekmeli saldırıya uğrayan Buse: Evimi taşımak zorunda kaldım -1
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MUĞLA Uçan tekmeli saldırıya uğrayan Buse: Evimi taşımak zorunda kaldım -1

Uçan tekmeli saldırıya uğrayan Buse: Evimi taşımak zorunda kaldımMUĞLA'nın Ula ilçesinde, arkadaşları ile gittiği bir restoranda Onur U.'nun (33) uçan tekmeli saldırıya uğrayıp, darp edilen Buse D.

21.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:49

Uçan tekmeli saldırıya uğrayan Buse: Evimi taşımak zorunda kaldım

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, arkadaşları ile gittiği bir restoranda Onur U.'nun (33) uçan tekmeli saldırıya uğrayıp, darp edilen Buse D. (20), yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirtip, evini taşımak zorunda kaldığını söyledi. Halen tehdit aldığını belirten Buse D., "Hayatım tehlikede" dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan Buse D., geçen 18 Ocak'ta, bir grup arkadaşı ile Ula ilçesi Akyaka mahallesindeki bir restorana gitti. Buse D.'yi, buradayken bir ay önce ortak bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Akyaka'da otel ve restoran işleten Onur U. cep telefonundan aradı. İddiaya göre genç kıza küfür edip, hakaretler yağdıran Onur U., telefonun kapattıktan bir süre sonra söz konusu restorana gelip, doğrudan Buse D.'ye yönelerek uçan tekme attı. Onur U., ardından da neye uğradığını şaşıran genç kızı arkadaşlarının gözü önünde tekme, tokat dövüp, boğazını sıktı. O anlar restoranın güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Çevredekiler ve restoran çalışanları araya girip Onur U.'yu olay yerinden uzaklaştırılırken, Buse D., çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Buse D.'ye darp raporu verildi. Buse D.'nin şikayetçi olması üzerine Onur U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Onur U., savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Onur U. hakkında, 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

'BOĞAZIMI SIKIP ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ'

Olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirten Buse D., "Olayda başımda peçetelik kırıldı. Onur U., boğazımı sıkıp öldürmeye teşebbüs etti. Ambulansla baygın bir şekilde hastaneye götürülmüşüm. Hastanedeki tedavimin ardından jandarma karakoluna götürüldüm. İfadem alındı. Onur U.'nun da ifadesi alındı. Fakat, kendisine sadece 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. Halen dava açılmadı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bunu ihlal etti. Devamlı bana tehdit ve hakaretlerde bulunmayı sürdürdü. 'Seni orada barındırmam' deyip, aileme zarar vermekle beni tehdit etti" dedi.

'PINAR, ÖZGECAN VE DİĞER KATLEDİLEN KADINLAR GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM'

Bu nedenle Akyaka'daki yalnız yaşadığım evimi Muğla'ya taşımak zorunda kaldım. Psikolojik olarak çok etkilendim. Psikologa gidip, tedavi gördüm. Ama halen tehdit alıyorum. Hayatım tehlikede. Bana bunları yaşatan kişinin cezasını çekmesini istiyorum. İkinci uzaklaşma kararı almasına rağmen olduğum mekanlara geliyor. Arkadaşlarımın yanında beni tehdit ediyor. Bu yüzden gerekenin yapılmasını istiyorum. Çünkü kadın cinayetleri yeterince arttı. İlla ki Pınar, Özgecan ve diğer katledilen kadınlar gibi olmak istemiyorum. Şu an hiçbir şey için geç değil. sesimin duyulmasını istiyorum.

MUĞLA Uçan tekmeli saldırıya uğrayan Buse: Evimi taşımak zorunda kaldım -1

Kaynak: DHA

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