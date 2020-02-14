: Muğla uçak restoranda ege ve karadeniz lezzetlerini tadıyorlar

14.02.2020 08:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:45

Uçak restoranda Ege ve Karadeniz lezzetlerini tadıyorlar

İSTANBUL'dan parçalara ayrıldıktan sonra TIR'larla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen ve montajı ile dekorasyonu tamamlanan Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet veriyor. Meraklı vatandaşlar önce maket sandıkları uçağın içine girince gerçek olduğunu anlıyor.

Dört yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (59) ve Nurettin Işıldak (57) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan uçak, TIR'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Muğla- Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için geçen ekim ayında başladıkları çalışmalar tamamlandı. 100 ton ağırlığında olan, içi ve kanatları masa ile sandalyelerle donatılan uçağın altında kalan arazi ise yaz aylarında restoran olarak kullanılıyor. Uçak restorana gelenler, Ege ile Karadeniz mutfağından hazırlanan kahvaltı ve çeşitli yemekleri 3 öğün tatma fırsatı buluyor.

Ailesi ile birlikte uçakta kahvaltı yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrenimini sürdüren Duygu Sarımuratoğlu, "Güzel bir yer. Muğla kent merkezine yakın olması bizim için avantajlı. Herkes kolaylıkla buraya gelebiliyor. Karadeniz mutfağıyla buluştuk. Annemin Rizeli olması nedeniyle Karadeniz'e sevgim var" dedi.

Müşterilerden Ferdi Sarımuratoğlu ise, "Buraya üçüncü kez geliyorum ve değişiklik oluyor. Uçak havalanmadığı için kendimizi emniyette buluyoruz. Duran uçakta ilk kez kahvaltı yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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